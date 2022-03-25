Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) продолжили общение с представителями правительства Великобритании от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля. На этот раз они связались с главой МВД Прити Патель, рассказало издание «Взгляд».

Во время разговора Патель заявила, что по инициативе Великобритании Россия была отстранена от Интерпола. Также, по ее словам, все граждане РФ должны быть привлечены к ответственности за спецоперацию на Украине.

Патель сообщила, что Верхняя палата парламента не смыкала глаз в течение ночи, чтобы разработать новые санкционные меры в отношении России. Они коснутся активов граждан РФ в Лондоне.

В конце беседы пранкеры попросили Патель произнести фразу «Англичанка гадит», причем объяснили ей, что слово «гадит» означает «помогает». Также глава МВД передала привет президенту Украины Владимиру Зеленскому.