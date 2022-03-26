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Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) раскрыл дальнейшие творческие планы после блокировки канала на видеохостинге YouTube.

Он сразу заявил, что не намерен прекращать деятельность. Сейчас новые ролики будут появляться на RuTube, но позже пранкеры подумают, как доносить их и до западной аудитории.

Напомним, что Google заблокировала канал пранкеров Вована и Лексуса после розыгрыша министров обороны и внутренних дел Великобритании от имени украинского премьера Дениса Шмыгаля. Позже представители YouTube заявили, что хотя ролики и не нарушают руководящие принципы Google, канал все же пришлось заблокировать.

«Мы закрыли канал в рамках расследования скоординированных операций влияния, связанных с Россией», – рассказали в компании.

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