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«Европейские малыши» совершенно забыли, что зависят от поставок газа из России и смело бросились подавлять энергетическое сотрудничество с Москвой. Так новые европейские ограничения прокомментировал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В беседе с РИА Новости он отметил, что эти государства действуют абсолютно безрассудно, стремясь лишь к одному – поддержать линию Евросоюза и Соединенных Штатов, которая предполагает разрыв сотрудничества с РФ по газу. Они даже не задумываются о собственном будущем, которое может преподнести множество неприятных сюрпризов.

Напомним, что импорт российского газа, нефти и отдельных нефтепродуктов 8 марта запретили США. Теперь они пытаются убедить остальные страны сделать то же самое. Над этим, по словам замглавы Госдепа Виктории Нуланд, сейчас бьются все американские послы в Европе и на других континентах.

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