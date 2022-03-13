Вопрос с коллекцией скифского золота будет решаться уже после завершения военной спецоперации РФ на территории Украины, уверен вице-премьер Крыма Георгий Мурадов. Его заявление приводит РИА Новости.

Он напомнил, что согласно решению суда Амстердама, РФ должна передать данную коллекцию Киеву. Однако исполнять его до завершения спецоперации никто не будет. Когда же она закончится успешно проведенной денацификацией, власти Украины не станут требовать скифское золото и отбирать его у Крыма.

По словам Мурадова, спецоперация решит множество вопросов, таких как передача скифского золота, открытие Северо-Крымского канала и прочих. Коллекция, которая в настоящий момент находится в Голландии, должна вернуться в Восточно-Крымский и Бахчисарайский музеи-заповедники, а также в Херсонес и Центральный музей Тавриды, которым она принадлежит.