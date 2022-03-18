читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

До спецоперации РФ в Крыму на протяжении нескольких лет сохранялась реальная угроза провокаций и диверсий со стороны ВСУ и националистических формирований. Когда операция будет завершена, обстановка вокруг полуострова станет гораздо более стабильной, уверен постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он отметил также, что жители полуострова после завершения спецоперации смогут почувствовать себя в полной безопасности. Ранее они не могли ощущать то же самое, так как националисты регулярно угрожали провокационными действиями.

Напомним, что одним из требований российской стороны на переговорах с Киевом сейчас является признание воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, Украина должна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, которые 22 февраля были признаны РФ.

Вам может понравиться

Военкор Стешин объяснил, почему НАТО не станет воевать на стороне Украины

Практически все объекты военной инфраструктуры Украины уничтожены, а совсем скоро связь между частями будет полностью разрушена. Кроме того, Киев взят в кольцо и переломить ситуацию уже не получится, заявил военный

Военнослужащие ДНР проверяют покидающих Мариуполь мужчин на причастность к ВСУ

Мужчины, которые выезжают из Мариуполя по гуманитарным коридорам, тщательно проверяются на причастность к ВСУ и участие в боевых действиях, сообщило издание РИА Новости. Проверками занимаются военнослужащие ДНР. Они убеждаются в

Читатели The Hill раскритиковали Зеленского за заявление о Третьей мировой войне

В США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, который недавно сообщил о том, что сейчас, «вероятно, уже идёт» Третья мировая война. Его слова передал телеканал NBC. Но читатели The Hill были
  • Анна
  • 17.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 марта – ясно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 18 марта – небольшая облачность, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 марта – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 марта – небольшой снег, до -3 °C | Королев: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 18 марта – ясно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C |