До спецоперации РФ в Крыму на протяжении нескольких лет сохранялась реальная угроза провокаций и диверсий со стороны ВСУ и националистических формирований. Когда операция будет завершена, обстановка вокруг полуострова станет гораздо более стабильной, уверен постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он отметил также, что жители полуострова после завершения спецоперации смогут почувствовать себя в полной безопасности. Ранее они не могли ощущать то же самое, так как националисты регулярно угрожали провокационными действиями.

Напомним, что одним из требований российской стороны на переговорах с Киевом сейчас является признание воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, Украина должна признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, которые 22 февраля были признаны РФ.