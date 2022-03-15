Страны Евросоюза начинают вести себя как «бандиты с большой дороги», вводя все новые и новые санкции против России. Так прокомментировал вести об очередных рестрикциях посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Он заявил, что совершенно не интересовался, обгонит ли Евросоюз другие государства после введения четвертого пакета санкций, намеченного на 15-16 марта. Но отметил, что поведение ЕС уже напоминает грабеж. У России фактически украли 300 миллиардов золотовалютных резервов. По словам Мешкова, от подобных действий пострадает не только РФ – они сильно ударят и по самой Европе.

«То, что это уже напоминает какие-то действия бандитов с большой дороги – это однозначно”, – заявил посол.

Напомним, что о новом пакете рестрикций ранее высказался глава французского Минфина Брюно Ле Мэр. Он пояснил, что санкции коснуться 600 граждан России.