Вашингтон должен предъявить счет сам себе за массовые убийства гражданского населения в Югославии и других странах мира, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он также заявил, что обвинения РФ в причастности к гибели простых украинцев, высказанные Викторией Нуланд, являются недопустимыми.

Он напомнил, что Соединенные Штаты в новейшей своей истории разрушили десятки городов и загубили тысячи жизней не только в Югославии, но еще и в Ираке и Ливии, Сирии и Афганистане.

«Бесчисленные злодеяния, которыми был отмечен путь американо-натовских вооруженных интервенций, не исчерпываются новейшей историей», – заявил российский дипломат.

Напомним, что ранее то же самое говорил и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что Запад пытается сделать «разбойника» из России, хотя давно всем известно, что эту роль США отвели только для себя.