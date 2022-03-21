Пользователи новейшего планшета iPad Air пятого поколения жалуются на плохое качество его сборки. Они отмечают, что компания Apple слишком уж увлеклась, стремясь сделать свои устройства как можно тоньше.

В основном жалобы относятся к задней панели аппарата. Для ее изготовления производитель использовал слишком тонкий алюминий, который прогибается даже при минимальном нажатии. Это, в свою очередь, вызывает деформацию дисплея.

Кроме того, пользователи пишут, что при использовании устройства задняя панель издает неприятные скрипы, а сразу под ней ощущается пустота.

Напомним, что новый iPad Air поступил в продажу 18 марта. Компания Apple пока не дает комментариев по поводу низкого качества корпуса планшетного компьютера.