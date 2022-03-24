Командир разведывательного взвода ВС РФ Александр, которого наградили медалью «За отвагу», рассказал, что получил ее после ожесточенного боя с украинскими военными.

Он держал оборону на заданном участке, когда подъехала большая колонна военной техники. Началась длительная проверка на принадлежность к РФ, однако Александр решил ускорить процесс. Он спросил у командира название подразделение и страну, на что с огромным удивлением получил честный ответ – Украина.

Сразу же после завязался бой, в результате которого колонну удалось уничтожить практически полностью. За проявленный героизм командир разведвзвода был награжден медалью.

Александр принимает участие в специальной операции РФ вместе со своим отцом. Оба бойца после награждения связались со своими родными и рассказали, что в настоящий момент ситуация складывается хорошо.