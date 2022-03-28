Великобритания и Евросоюз ввели экстренные санкции против России, однако не задумались над тем, что они ударят по их экономике. Теперь им предстоит столкнуться с массовыми протестами, предрек политолог Энтони Уэббер.

Он заявил, что правительства государств Западной Европы совсем скоро столкнутся с сильным давлением со стороны своих граждан. Резкое повышение цен буквально на все приведет к тому, что население просто не сможет выдерживать постоянно увеличивающийся уровень ежедневных расходов.

Чтобы предотвратить это, Европа должна как можно скорее внести коррективы в свою внешнюю политику и отказаться от ряда санкций, от которых пострадает сама.

О негативном влиянии рестрикций против РФ на ЕС заявлял и экономист из Германии Айка Хамер. Он отметил, что немецкая экономика оказалась на пороге краха. Совсем скоро бензин и дизтопливо будут продаваться по 6 и 4 евро за литр соответственно, что спровоцирует стремительное подорожание всего остального.