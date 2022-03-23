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Против России в настоящий момент воюет весь западный военный блок, заявил политолог Евгений Сатановский. Он пояснил, что Запад отправляет на Украину не только оружие, но и военных специалистов, которые помогают ВСУ.

Страны НАТО активно накачивают Украину оружием, желая затянуть военную спецоперацию РФ. Вооружение сразу же попадает к ВСУ, националистическим формированием или вообще раздается всем желающим. Кроме того, военные специалисты оказывают Киеву помощь, что вполне можно счесть вступлением в боевые действия.

Так, Сатановский уверен, что беспилотниками «Байрактар», используемыми ВСУ для нанесения ударов по российской военной техники, управляли турецкие военные специалисты. Он пояснил, что Киев вряд ли за столь короткий срок успел бы подготовить собственный квалифицированный персонал.

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