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Если британский премьер-министр Борис Джонсон отправит Киеву “намного более смертоносное оружие”, как он пообещал сделать ранее, ему придется отправить еще и инструкторов, которые будут обучать украинскую армию использовать это оружие. Такое мнение высказал политолог Геннадий Подлесный в интервью телеканалу “360”.

Обозреватель не исключает, что премьер-министр под этим оружием имел в виду ракеты средней дальности. Геннадий Подлесный отметил: “Давно известно, что Украина может сбивать гражданские самолёты, подрывать гражданские суда. Попади им в руки межконтинентальные баллистические ракеты — они могут ударить и по Лондону”.

Никакое самое мощное и страшное оружие не принесет пользу Лондону, так как нет времени на подготовку специалистов для его использования. Инструктора не спешат сейчас на Украину, так как рискуют там погибнуть.

При этом эксперт напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу обещал уничтожать все вооружение на территории Украины, включая иностранное.

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