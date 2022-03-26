Западные политики и эксперты все чаще заводят разговоры о переломе в специальной военной операции ВС РФ на территории Украины. Они, по мнению политолога Евгения Михайлова, уже готовы к разгромному поражению ВСУ и разделу страны.

Эксперт по межнациональным конфликтам считает, что Запад уже «закрыл глаза» на происходящее на Украине. Никаких существенных изменений там давно не ждут, так как украинская армия деморализована и находится в глубоком упадке.

Раздела ожидают даже на самой Украине. Кто-то там еще продолжает вести боевые действия, но подавляющее большинство уже уверено в неблагоприятном исходе спецоперации для Киева и просто выжидает окончания активной ее фазы.

По словам политолога, еще можно ожидать внезапных ударов, но нанести их способны лишь малочисленные группы, состоящие из людей, не желающих сдаваться. Они находятся в отчаянии и таким образом стремятся сохранить жизнь, но уже не верят в победу.