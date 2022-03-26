Китайские акции резко дешевеют на рынке США, а американские политики все чаще стали говорить о возможном повторении Китаем «русской весны». В Соединенных Штатах считают, что Пекин может предпринять меры для возвращения Тайваня в состав республики, считает политолог Александр Лосев.

Он напомнил, что российские акции перед спецоперацией РФ на Украине также начали резко снижаться. Американцы отлично понимали, что рано или поздно ситуация обострится и президент США Джо Байден начнет вводить беспрецедентные санкции. Именно поэтому они старались как можно скорее сбыть российские активы.

Такая же ситуация сейчас возникла и с китайскими акциями. Поэтому уже в ближайшее время в юго-восточной Азии могут начаться весьма интересные события, уверен эксперт.