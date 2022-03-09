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Тактика российской армии шокирует западных кураторов Киева, которые на протяжении нескольких месяцев подряд анонсировали «российское вторжение» на Украину, заявил политолог Яков Кедми. Он пояснил, что термины «нападение» или «вторжение» никак нельзя применять к тем маневрам, которые сейчас проводят ВС РФ.

По словам политолога, российские военные действуют мобильно и с ювелирной точностью, выполняют в рамках специальной операции исключительно точечные атаки на объекты военной инфраструктуры, не нанося вреда мирному населению.

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс таким образом действовать совершенно не умеют, поэтому для них спецоперация оказалась настоящим шоком. Они полностью сбиты с толку и не знают, что Россия намеревается предпринимать дальше. Ее действия совершенно непредсказуемы для Запада, который распространял лживые слухи.

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