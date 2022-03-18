Денацификация Украины произойдет сама собой как только в стране не останется Вооруженных сил, уверен политолог Ростислав Ищенко. Он пояснил, что политики, которые поддерживают идеи неонацизма, самостоятельно сбегут на Запад.

По словам эксперта, изначально понять, каким образом будет осуществляться «денацификация» нацистов», было довольно сложно. Ведь после спецоперации российские войска будут выведены из соседней страны. Однако сейчас все становится на свои места.

Первым делом будет проведена демилитаризация Украины. В результате действий ВС РФ в стране не останется Вооруженных сил, а ее военные возможности будут сведены к нулю. Это охладит пыл политиков, поддерживающих неонацистские взгляды и вынудит их покинуть Украину. Скорее всего, они найдут себе пристанище в одной из западных стран.