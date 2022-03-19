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Лучше всего гарантировать украинский нейтралитет смогут военные базы РФ, расположенные на территории соседнего государства. Такой подход устроит не только Москву и Киев, но и другие страны, заинтересованные в безопасности Европы, уверен крымский политолог Денис Батурин.

В беседе с агентством РИА Новостии он напомнил, что нейтралитет Украины и ее внеблоковый статус является одним из главных требований к киевским властям. Они готовы выполнить его, однако требуют гарантий, которые должны предоставить не только РФ, но и Соединенные Штаты, Турция, Великобритания, другие страны.

По словам Батурина, западные государства вполне могут извратить понятие гарантий и под их видом продолжить поставки оружия Киеву. Если же на территории Украины будут располагаться российские базы, подобные действия будут исключены.

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