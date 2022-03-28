Президент США Джо Байден обещает Европе избавить ее от зависимости от российского газа, однако сделать это будет чрезвычайно сложно, уверены эксперты американского издания Politico.

Сейчас Москва поставляет Европе 155 миллиардов кубометров газа ежегодно, что составляет 40 процентов от всех поставок в ЕС. Байден же обещает, что Евросоюз получит на 15 миллиардов кубометров больше из других источников. Однако всего ЕС станет получать всего 50 млрд кубометров, что очень мало для удовлетворения всех ее потребностей.

Кроме того, найти этот объем не так просто. Он уже забронирован азиатскими государствами, которые теперь придется просить об отказе от брони. Также не получится быстро заменить поставки газа возобновляемыми источниками энергии. Даже если Евросоюзу удастся ускорить переход на них, то зависимость от голубого топлива из РФ уменьшится лишь на треть в 2022 году. В результате Байден просто обманул ЕС, так как в течение нескольких лет ему вряд ли удастся покрыть все потребности объединенной Европы в газе.