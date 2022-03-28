Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент США Джо Байден обещает Европе избавить ее от зависимости от российского газа, однако сделать это будет чрезвычайно сложно, уверены эксперты американского издания Politico.

Сейчас Москва поставляет Европе 155 миллиардов кубометров газа ежегодно, что составляет 40 процентов от всех поставок в ЕС. Байден же обещает, что Евросоюз получит на 15 миллиардов кубометров больше из других источников. Однако всего ЕС станет получать всего 50 млрд кубометров, что очень мало для удовлетворения всех ее потребностей.

Кроме того, найти этот объем не так просто. Он уже забронирован азиатскими государствами, которые теперь придется просить об отказе от брони. Также не получится быстро заменить поставки газа возобновляемыми источниками энергии. Даже если Евросоюзу удастся ускорить переход на них, то зависимость от голубого топлива из РФ уменьшится лишь на треть в 2022 году. В результате Байден просто обманул ЕС, так как в течение нескольких лет ему вряд ли удастся покрыть все потребности объединенной Европы в газе.

Вам может понравиться

Великобритания сняла санкции с самолетов, судов и яхт Тинькова и Абрамовича

Лондон снял ранее введенные ограничения с миллиардеров Романа Абрамовича, Олега Тинькова и Евгения Швидлера, которые теперь могут свободно использовать собственные самолеты и яхты. Речь идет о снятии исключительно транспортных ограничений.

Леонков: Россия обманула Украину и НАТО отсутствием тактики “блицкрига”

Вопреки неоднократным заявлениям Запада ВС России совершенно не планировали использовать в спецоперации на Украине тактику «блицкрига». Они использовали иной путь, оказавшийся для Киева полнейшей неожиданностью, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Рогозин показал карту территориальных приобретений стран Восточной Европы во Второй мировой войне

Украина и Польша, а также поддерживающие их западные государства все чаще высказывают территориальные претензии. Эта тенденция указывает на желание некоторых государств изменить мировой порядок, который сложился по окончанию Второй мировой
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 марта – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 марта – небольшой снег, до 0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Королев: погода, 28 марта – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 28 марта – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 28 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C |