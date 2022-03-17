Капитал-шоу “Поле чудес” не будут снимать с эфира “Первого канала” и закрывать. Оно будет выходить также, как и раньше. Об этом заявил ведущий телепроекта Леонид Якубович изданию “Телепрограмма”.

Ранее в Сети и СМИ появилась информация о том, что из-за санкций некоторые российские шоу могут быть закрыты. В частности, упоминалось и “Поле чудес”. Утверждалось, что телешоу выпускается в России по лицензии одной из американских компаний и в условиях ограничений лицензию могут отозвать. Предпосылки к этому были – многие западные компании уже заявили об уходе из России.

Впрочем, по словам Якубовича, конкретно для “Поле чудес” ничего не меняется. Телеведущий отметил, что лицензия на производство проекта передана в управление недавно созданной российской компании “Поле ТВ”. “Следовательно, ничего не изменилось”, подчеркнул Якубович.