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Жители России теперь смогут пользоваться только бесплатным контентом, который предоставляет платформа Play Market. Доступ к платным приложениям владелец цифрового магазина, компания Google, для россиян ограничила.

Причиной ограничений в самой компании в сообщении по этому поводу называют “нарушения в работе платёжных систем”. Таким образом, приложение и игры, а также платные подписки станут для россиян недоступны. Действующие подписки будут работать до истечения их срока, при этом новый платёж взиматься не будет и подписка на сервисы будет приостановлена.

При этом доступ к уже купленным и скачанным приложениям из Play Market у российских пользователей сохраниться – их блокировать не будут. Однако если доступ к программа для россиян ограничит разработчик ПО, то в этом случае Google сделать ничего не сможет, уточняется в сообщении компании.

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