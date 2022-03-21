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Украинские военные с самого утра в понедельник распространили весть о «подбитом» у берегов Одессы корабле ВМФ РФ. Однако их обман был моментально раскрыт.

Все дело в том, что на фотографии, которая сопровождала новость об очередной «перемоге», изображен корабль американских ВМС, который в 2020 году загорелся в порту Сан-Диего. Его фотографии действительно выглядят достаточно впечатляюще, однако они не имеют никакого отношения к происходящему 21 марта в Одессе.

Кроме того, авторы издания «Русская весна» обратили внимание, что снимки американского десантного корабля уже использовались пропагандистами с Украины и раньше. Было это второго марта, когда Киев отчитывался об уничтожении российского военного судна.

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