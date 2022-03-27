Командование ВСУ совершенно не заботится о личном составе и фактически отправляет его «на убой», заявил украинский боец Александр Попадюк, который сдался в плен российским ВС.

На видеозаписи, сделанной представителями Народной милиции ЛНР, Попадюк рассказал, что командование использует украинскую армию в качестве «пушечного мяса». Оно совершенно не задумывается о необходимости планировать операции, действует абсолютно спонтанно, без какой-либо продуманной тактики и стратегии.

Также военнослужащий раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, глава государства не должен был допускать подобного, если бы заботился и волновался о гражданах страны. Но он лишь затягивает конфликт, ухудшая ситуацию до предела.