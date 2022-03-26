Польша во всеуслышание заявляет об отказе расплачиваться рублями за российский газ, однако скорее всего она тайно заключит контракт на его поставки в последующие годы, считает политолог Матеуш Пискорский.

Он пояснил, что несмотря на все свои амбиции, Польша все же не в состоянии обходиться без российского газа. Поэтому ей придется пойти на хитрость и заключить договор, информация о котором не будет разглашаться обеими сторонами. Это позволит Варшаве «сохранить лицо», а также продолжать получать энергоносители из РФ и оставаться в тепле.

Пискорский отметил, что такой ход связан с некоторыми техническими сложностями, так как польской компании PGNiG необходимо решить, каким образом она будет платить за поставляемый из России газ.

Напомним, что ранее Варшава заявляла, что не собирается продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.