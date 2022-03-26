читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польша во всеуслышание заявляет об отказе расплачиваться рублями за российский газ, однако скорее всего она тайно заключит контракт на его поставки в последующие годы, считает политолог Матеуш Пискорский.

Он пояснил, что несмотря на все свои амбиции, Польша все же не в состоянии обходиться без российского газа. Поэтому ей придется пойти на хитрость и заключить договор, информация о котором не будет разглашаться обеими сторонами. Это позволит Варшаве «сохранить лицо», а также продолжать получать энергоносители из РФ и оставаться в тепле.

Пискорский отметил, что такой ход связан с некоторыми техническими сложностями, так как польской компании PGNiG необходимо решить, каким образом она будет платить за поставляемый из России газ.

Напомним, что ранее Варшава заявляла, что не собирается продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.

Вам может понравиться

Медведев: Спецоперация ВС на Украине будет продолжаться до достижения Россией поставленных целей

Военная спецоперация на Украине проходит в полном соответствии с намеченными ранее планами, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также отметил, что продолжительность операции зависит от того, как быстро

Стрелков: Польша готова открыть на Украине второй фронт западнее Киева

На протяжении ближайших пары недель Польша может попытаться вмешаться в события на Украине. У нее есть все возможности для открытия второго фронта западнее Киева, считает военный эксперт и бывший министр

Военные биологи США искали штаммы сибирской язвы в скотомогильниках на Украине

Американские биологи работали в лабораториях на Украине со штаммами сибирской язвы. Об это рассказали представители Минобороны РФ, которые получили информацию от сотрудников данных научных центров. Специалисты поведали, что специалисты из
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 марта – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 26 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 марта – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Королев: погода, 26 марта – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 26 марта – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 26 марта – пасмурно, до 5 °C |