Пилот российского штурмовика Су-25 сумел уничтожить 5 единиц военной техники украинской армии уже после того, как его самолет был подбит. Речь идет о начальнике воздушно-огневой и тактической подготовки смешанного авиационного полка капитане Сергее Черном.

Минобороны РФ сообщает, что Черный обнаружил целую колонну техники противника, однако и сам попал под огонь. Штурмовик сразу же получил серьезные повреждения, однако капитан не вышел из боя сразу, а успел уничтожить пять боевых машин. После этого он дотянул до аэродрома базирования и успешно посадил подбитый самолет.

Место и время инцидента ведомство не называет из соображений секретности. Однако это не первый случай, когда российские военные демонстрировали высокий уровень мастерства. Так, ранее экипаж танка ВС РФ сумел одним залпом сбить сразу два украинских вертолета.