читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пилот российского штурмовика Су-25 сумел уничтожить 5 единиц военной техники украинской армии уже после того, как его самолет был подбит. Речь идет о начальнике воздушно-огневой и тактической подготовки смешанного авиационного полка капитане Сергее Черном.

Минобороны РФ сообщает, что Черный обнаружил целую колонну техники противника, однако и сам попал под огонь. Штурмовик сразу же получил серьезные повреждения, однако капитан не вышел из боя сразу, а успел уничтожить пять боевых машин. После этого он дотянул до аэродрома базирования и успешно посадил подбитый самолет.

Место и время инцидента ведомство не называет из соображений секретности. Однако это не первый случай, когда российские военные демонстрировали высокий уровень мастерства. Так, ранее экипаж танка ВС РФ сумел одним залпом сбить сразу два украинских вертолета.

Вам может понравиться

Премьер-министр Норвегии заявил о поставках в Европу газа на максимуме возможностей страны

Норвегия в настоящий момент поставляет в Европу максимально возможный объем газа. Поэтому никаких реальных шансов на резкое увеличение поставок уже не осталось, заявил премьер-министр северного государства Йонас Гар. Он также

Читатели Daily Mail возмутились действиями сбежавших на Украину британских солдат

Издание Daily Mail рассказало о военнослужащих Королевских сил Великобритании, сбежавших на Украину для участия в боевых действиях. Читателей, прокомментировавших эту новость, возмутило подобное поведение бойцов, передает РИА Новости. «Они просто

Минобороны РФ: Неонацист Береза объявил “тотальную охоту” на российских корреспондентов

Глава национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев рассказал об украинском неонацисте, который объявил «тотальную охоту» на военных корреспондентов и журналистов, представляющих правдивую информацию о спецоперации России на Донбассе. Он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – небольшой дождь, до 1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Подольск: погода, 11 марта – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 11 марта – пасмурно, до 1 °C |