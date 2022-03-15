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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался насчёт возможности мирного соглашения между Россией и Украиной.

Согласно заявлению Пескова, сейчас Кремль не будет давать прогнозов по этому вопросу. Как было указано, прежде всего, нужно дождаться, чтобы переговоры принесли ощутимые результаты. Кроме того, Песков сообщил, что публично комментировать сейчас сами переговоры также весьма преждевременно.

Отмечается, что ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что соглашение между странами может быть подписано уже в течение двух недель. Но решение данного вопроса, как он заявил, может и надолго растянуться и соглашение может быть подписано только в мае.

Комментируя заявление Арестовича, Песков указал, что это исключительно его прогнозы. Кремль же торопиться с прогнозами не будет.

Недавно Дмитрий Песков заявил, что использование Украиной аэродромов за пределами страны является опасным и нежелательным сценарием. Так он прокомментировал намерение Польши передать Украине свои истребители.

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