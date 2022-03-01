читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сыворотка крови людей, которые были привиты вакциной “Ковивак” нового типа, показала высокую нейтрализацию части коронавируса штамма “омикрон”. Такие данные приводятся на сайте Минобрнауки.

Впрочем, исследователи, которые проводили тесты, отмечают, что для работы брали образцы крови только у 21 человека. Для того, чтобы делать окончательные выводы, этого крайне мало. Тем не менее сыворотка нейтрализовала частицы “омикрона” достаточно успешно: в 62% случаев (13 человек). Люди, участвующие в испытаниях вакцины нового типа получили её ещё весной 2021 года.

Одновременно с этим точно такую же вакцину ввели и лабораторным мышам. Как утверждают учёные, у животных показатель эффективности оказался гораздо выше. У всех 16 лабораторных животных штамм “омикрон” был полностью нейтрализован. Такой же эффект был и у вакцины “Ковивак-дельта”. Её образцы ввели 20 мышам и у всех был отмечен высокий уровень нейтрализации вируса SARS-CoV-2.

Как отметили в Центре имени Чумакова (организации, где разрабатывается вакцина “Ковивак”), специалисты постоянно ведут мониторинг штаммов коронавируса, которые циркулируют в России. Кроме этого ведётся постоянный контроль за тем, насколько эффективна действующая вакцина от коронавируса.

Вам может понравиться

Autoevolution: Toyota запатентовала искусственные мышцы для роботов

Новые роботы от компании Toyota смогут двигаться так же, как люди, если японскому производителю удастся должным образом реализовать свое недавно запатентованное техническое решение по искусственным мышцам. Об этом сообщает портал

Учёные подтвердили наличие аномалий в мозговой деятельности у переболевших ковидом

Электрическая деятельность мозга у бывших ковид-пациентов может быть изменённой. Российские учёные в ходе экспериментов выявили в ней аномалии. Исследователи из “МИСиС” и МГУ при поддержке экспертов Сбера разработали и применил

Специалисты Оксфордского университета составили генеалогическое древо из 231 миллиона родословных

Специалисты из Великобритании составили самое большое генеалогическое древо, которое объединило 215 популяций. Как сообщается, это работа началась ещё в 2000 году, но, так как она была весьма сложной, относились к
  • Анна
  • 26.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 марта – небольшая облачность, до -6 °C | город Мытищи: погода, 1 марта – небольшая облачность, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 марта – небольшой снег, до -3 °C | Королев: погода, 1 марта – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 1 марта – небольшая облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до 3 °C |