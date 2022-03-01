Сыворотка крови людей, которые были привиты вакциной “Ковивак” нового типа, показала высокую нейтрализацию части коронавируса штамма “омикрон”. Такие данные приводятся на сайте Минобрнауки.

Впрочем, исследователи, которые проводили тесты, отмечают, что для работы брали образцы крови только у 21 человека. Для того, чтобы делать окончательные выводы, этого крайне мало. Тем не менее сыворотка нейтрализовала частицы “омикрона” достаточно успешно: в 62% случаев (13 человек). Люди, участвующие в испытаниях вакцины нового типа получили её ещё весной 2021 года.

Одновременно с этим точно такую же вакцину ввели и лабораторным мышам. Как утверждают учёные, у животных показатель эффективности оказался гораздо выше. У всех 16 лабораторных животных штамм “омикрон” был полностью нейтрализован. Такой же эффект был и у вакцины “Ковивак-дельта”. Её образцы ввели 20 мышам и у всех был отмечен высокий уровень нейтрализации вируса SARS-CoV-2.

Как отметили в Центре имени Чумакова (организации, где разрабатывается вакцина “Ковивак”), специалисты постоянно ведут мониторинг штаммов коронавируса, которые циркулируют в России. Кроме этого ведётся постоянный контроль за тем, насколько эффективна действующая вакцина от коронавируса.