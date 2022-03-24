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В Бельгии заявили, что изменение правил расчётов за российский газ может отразится на его цене. Такое мнение высказал премьер-министр страны Александер Де Кроо.

По его словам, любые контракты пересматриваются целиком, в случае, если какой-то пункт или элемент соглашения изменяется. Следовательно, и стоимость “голубого топлива”, которое импортируется в европейские страны из России, тоже подлежит пересмотру.

Слова Де Кроо прозвучали на фоне заявления президента Владимира Путина о переводе расчётов за газ на рубли. Российский лидер дал поручение профильными ведомствам и “Газпрому” проработать этот вопрос и внести изменения в документы в ближайшее время.

Для покупки газа за рубли, европейским странам придётся закупать валюту в России, что может укрепить её курс, полагают специалисты. Эксперты считают, что отказаться от российского газа Европа не сможет, потому что такой объём энергоносителей, который поставляет Россия, заменить за короткий срок ничем не удастся.

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