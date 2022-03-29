Американские эксперты пристально следят за количеством отправленных ракет российскими военнослужащими. Журналисты издания CNBC регулярно предоставляют информацию о количестве использованных российских боеприпасов. Подробности сообщает издание «Военное обозрение».

По состоянию на 28 марта Пентагоном были насчитаны 1 300 пусков. США очень поражены количеством ракет у Российской армии. Эксперты заявили о том, что в ходе проведения спецоперации на Украине были побиты все американские рекорды, установленные еще с начала 1991 года в Ираке.

С самого начала проведения спецоперации в Пентагоне прогнозировали, что ракеты израсходуются к 20 марта. Но сейчас в СМИ появляется информация о том, что российские военные использовали не более 50% боеприпасов. Несмотря на все прогнозы Пентагона, Россия продолжает активно использовать ракеты для нанесения точечных ударов по военной инфраструктуре ВСУ.