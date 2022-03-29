Налоговый кодекс Российской Федерации закрепляет ряд льгот для определенных категорий российских граждан. Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, как пожилые граждане могут сэкономить при оплате за квартиру.

Российские пенсионеры имеют льготы при оплате налога на недвижимое имущество, которое находится у них в собственности. Но для получения льготы необходимо соблюдение некоторых условий.

Пенсионер будет освобожден от уплаты налога на имущество в том случае, если оно не используется для предпринимательской деятельно. Например, квартира не сдается в аренду.

Сергей Власов отметил, что не платить можно только за один объект недвижимости. Это может быть или квартира, или гараж. При этом учитывается и площадь недвижимости. Она должна быть не более 50 квадратных метров.