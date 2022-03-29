Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью с «АиФ» высказал свое мнение по поводу проведения спецоперации на Украине. Он говорит о том, что Россия занимается спасением страны.

По словам Патрушева, США хотели сделать из Украины колонию. У Киева бы вообще не было никакого будущего. Российским военным сейчас приходится разгребать все то, что натворила Америка.

Николай Патрушев прокомментировал: «Вот почему сегодня так важно восстановить в Украине настоящую демократию, освободить народ этой страны от гнета фанатиков, палачей, которые сеют на украинской земле настоящих зверей в человеческом обличье. Сегодня Россия на Украине разгребает авгиевы конюшни, которые создали США и их европейские приспешники».

Спецоперация России на Украине продолжается. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что первый этап спецоперации уже успешно выполнен. Действия российских военных будут продолжаться до достижения демилитаризация киевского режима.