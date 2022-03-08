Палата общин парламента Великобритании внесла коррективы в законопроект о военных преступлениях, что позволит властям государства обойтись без лишней бюрократии в процессе введения новых рестрикций в отношении РФ. Кроме того, законопроект даст возможность гораздо быстрее накладывать арест на объекты недвижимости, приобретенные на территории страны, передает “Газета.ру”.

Палата общин не возражала против законопроекта и внесения в него поправок, однако некоторые из них все же были отклонены. Так, не прошло голосование предложение, связанное с запретом на вывод средств и продажу имеющихся активов у лиц, которые могут быть внесены в черные списки.

По мнению главы МВД Великобритании Прити Пател, после подписания законопроекта королевой Елизаветой II власти Соединенного Королевства смогут гораздо быстрее получать доступ к информации о нелегальных состояниях граждан РФ, а также будут наделены намного большими полномочиями.

Благодаря этому правительство сможет быстро вносить в черные списки целые группы лиц, а также моментально вводить новые санкции против РФ практически сразу за Европейским Союзом и Соединенными Штатами.