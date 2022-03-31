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Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ) стремительно отступают и задействуют тактику выжженой земли. В Мариуполе они устроили настоящий минный дождь, стремясь превратить город в безжизненную пустыню.

Несмотря на эти отчаянные действия неонацистов, российские войска и Народная милиция ДНР продолжают операцию по освобождению города. В настоящий момент остатки батальона окопались на предприятии «Азовсталь» и выбраться оттуда у них уже не получится, рассказал полковник Росгвардии Султан Рашаев.

Он отметил, что готовится операция по уничтожению скрывшихся на заводе националистов. Для этой цели будет задействована авиация и тяжелая артиллерия, противодействовать которой «Азов» уже не сможет из-за отсутствия боеприпасов и серьезного оружия.

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