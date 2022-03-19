Воинствующая риторика некоторых американских политиков в адрес России является опасной и безрассудной, заявил отставной полковник ВС США Дуглас Макгрегор. Он также отметил, что РФ – совсем не та страна, которую можно запугивать, сообщает РИА Новости.

«Есть, очевидно, и другая проблема: люди перепутали, я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак!», – заявил бывший американский военный.

Он напомнил, что в высших правящих кругах США все чаще звучат призывы к прекращению огня. Глава Госдепа Энтони Блинкен даже заявлял, что Киев и Москва должны прийти к соглашению. Если это произойдет, то Украина перестанет исполнять роль американского тарана, направленного против РФ.

Также Макгрегор заявил, что требование нейтрального статуса для Украины по австрийской либо шведской модели является вполне обоснованным.