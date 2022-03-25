Очередная база подготовки иностранных боевиков уничтожена на Украине, рассказали представители Минобороны РФ. Уточняется, что для этой цели использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

Начальник расчета ОТРК рассказал, что после обнаружения базы, которая располагалась в специально оборудованном здании, по ней был нанесен удар баллистической ракетой. Он достиг цели, объект полностью уничтожен.

В здании находились помещения для временного проживания наемников «Иностранного легиона», а также тренировочная база, на которой боевики отрабатывали слаженность в ходе боевых действий и оттачивали военное мастерство.

Напомним, что ранее комплексом «Искандер» была уничтожена еще одна база иностранных наемников в Чернигове.