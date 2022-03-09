Западные санкции добрались и до российских классиков. Кардиффский филармонические оркестр убрал из своей программы увертюру Петра Чайковского “1812”. Об этом сообщает издание The Independent.

По данным издания, изменения в программе оркестр связал с напряжённой геополитической ситуацией и специальной военной операции в Донбассе. По мнению представителей оркестра, действия России привели к тому, что исполнение музыки русского композитора сейчас звучит неуместно.

В самой Великобритании такое решение не вызвало широкой поддержки. Многие читатели The Independent в комментариях под новостью назвали решение оркестра “безумием” и саркастические предложили запретить, например, периодическую таблицу Дмитрия Менделеева только за то, что тот был русским учёным, или запретить читать произведения Льва Толстого за то, что он писал на русском языке.