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Западные санкции добрались и до российских классиков. Кардиффский филармонические оркестр убрал из своей программы увертюру Петра Чайковского “1812”. Об этом сообщает издание The Independent.

По данным издания, изменения в программе оркестр связал с напряжённой геополитической ситуацией и специальной военной операции в Донбассе. По мнению представителей оркестра, действия России привели к тому, что исполнение музыки русского композитора сейчас звучит неуместно.

В самой Великобритании такое решение не вызвало широкой поддержки. Многие читатели The Independent в комментариях под новостью назвали решение оркестра “безумием” и саркастические предложили запретить, например, периодическую таблицу Дмитрия Менделеева только за то, что тот был русским учёным, или запретить читать произведения Льва Толстого за то, что он писал на русском языке.

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