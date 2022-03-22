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Жители Херсона должны точно знать, каким будет статус региона после завершения российской военной спецоперации. В этом случае Россия сможет легко справиться с проукраинскими настроениями, а также выявить диверсионные бандитские подразделения, которые Киев насаживал в области на протяжении последних восьми лет.

Такое заявление сделал в беседе с журналистами издания «Украина.ру» представитель Центрального совета партии «Справедливая Россия – Патриоты за правду» Виктор Яценко. Он пояснил, что предоставление четких гарантий статуса для Херсонской области поможет решить множество проблем.

Также херсонский подпольщик отметил, что представители власти на Украине беспрерывно призывают «убивать русских» с экранов телевизора. Чтобы победить эти террористические выходки, необходимо сместить киевский режим.

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