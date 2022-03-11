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Ординатор хирургического отделения 4-й гвардейской танковой дивизии российских ВС Мария Мирошниченко рассказала, как украинские боевики обстреляли санитарную машину, перевозившую в тот момент раненых бойцов. Она сама находилась в этом автомобиле и проявила героизм, спасая военнослужащих.

По словам Марии, в машине перевозили солдат с ранениями разной степени тяжести, когда националистические батальоны открыли огонь из минометов. Их не остановил даже красный крест на кузове автомобиля.

«От машины осталась только левая стенка. Мы эвакуировались как могли, на своих двоих. Никаких мыслей не было. Абсолютно ничего не успеваешь в этот момент подумать», – рассказала Мирошниченко.

11 марта Мария вместе с другими героями была награждена медалью «За отвагу». Заслуженную награду она получила из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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