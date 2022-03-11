Украинские националисты, занимавшие позиции в населенном пункте Анадоль в спешке бросили оружие после прихода туда войск ДНР и РФ. Видео с этим вооружением опубликовал телеканал «Звезда».

Сообщается, что неонацисты бросили на своих позициях кассетные боеприпасы, военную технику и даже новенькие противотанковые комплексы Javelin, которые совсем недавно были получены от Соединенных Штатов.

Сам поселок после обстрелов получил множество серьезных повреждений. На его территории разрушены жилые дома, можно увидеть много разбитых автомобилей, которые вряд ли подлежат ремонту. Националисты в спешке убегали из этого населенного пункта, который в настоящий момент находится под контролем Донецкой народной республики.

Напомним, что ранее в МИД ДНР рассказали, что отступающие националистические батальоны взрывают за собой мосты и уничтожают социальную инфраструктуру.