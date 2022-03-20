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Около 90 процентов жителей Японии опасаются «вторжения КНР на Тайвань», а также боятся за безопасность Страны восходящего Солнца. Такой результат был получен в результате исследования общественного мнения изданием The Mainichi.

Примерно 46 процентов участников опроса заявили, что «сильно обеспокоены» из-за возможных угроз безопасности Японии. Совсем не беспокоятся 3 процента граждан, а «золотую середину» в виде варианта «некоторая обеспокоенность» выбрал 41 процент опрошенных.

«Серьезно обеспокоенными» по поводу вторжения Китая на Тайвань оказались 56% японцев. Еще 33 отметили, что данная ситуация вызывает у них лишь «некоторое беспокойство».

Точное количество опрошенных не уточняется, но известно, что исследование проводилось посредством звонков на рандомно выбранные номера телефонов и коротких смс-сообщений.

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