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Боец украинской территориальной обороны, который участвовал в боевых действиях в Мариуполе, 11 марта был ранен. Его пообещали эвакуировать, однако до 13 числа так никто этого и не сделал. В результате военному пришлось сдаваться в плен.

Он рассказал, что отступающие подразделения ВСУ заверили всех раненых, что обязательно вывезут их из Мариуполя. Но ожидания себя не оправдали, так как в городе появились российские войска и танковые подразделения. Поэтому никто не пришел за бойцами украинской армии и территориальной обороны.

«Сутки еще пролежали, прождали, 13-го хотели выходить, но пришли с „зачисткой“ и нас „приняли“», рассказал пленный.

Напомним, что ранее сообщалось о сбитом вертолете Ми-8, который должен был эвакуировать из Мариуполя командиров националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ).

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