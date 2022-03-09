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В Росгвардии заявили, что Запорожская АЭС была взята под полный контроль. Об этом рассказывает издание ТАСС, ссылаясь на представителя Росгвардии.

Как было заявлено, в ночь на 4 марта украинские диверсанты устроили провокацию, но их обнаружили росгвардейцы. Во время столкновения силы противника были подавлены, однако при отступлении они подожгли здание УТЦ. В ликвидации возгорания были задействованы силы МЧС. Уточняется, что в горевшем комплексе в момент инцидента отсутствовали гражданские лица.

Кроме того, было заявлено о переговорах с Нацгвардией Украины. По результатам переговоров украинцы добровольно сдали своё оружие – около 240 человек, в их числе 50 женщин. Сообщается, что они подписали документы, согласно которым больше не будут участвовать в боевых действиях. Затем их отпустили домой.

Ранее мы сообщали, что на Запорожской АЭС могла находиться документация по ядерной программе Украины. Однако часть документов могли уничтожить в ходе боевых действий.

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