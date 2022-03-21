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Новая Зеландия присоединилась к санкциям против России. На этом фоне из страны уходит компания Fonterra. Производитель молочных продуктов и различных ингредиентов закрывает своё представительство в Москве. Об этом сообщил генеральный директор новозеландской компании Майлз Харрелл

Поставки в Россию продукции Fonterra были относительно небольшими. В основном из Новой Зеландии приходило сливочное масло, и в общей доли годового экспорта компании на РФ приходился всего 1%. Однако в России новозеландская компания участвовала в совместном предприятии Unifood.

Свою продукцию компания прекратила поставлять в Россию ещё с конца февраля, сейчас же заявила о том, что персонал, работающий в российском офисе, будет переведён на работу за пределами страны. В сообщении гендиректора компании отмечается, что решение было принято “после тщательного анализа последствий для сотрудников”.

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