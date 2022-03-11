Из России уходит JP Morgan Chase, один из наиболее крупных банков США. В заявлении кредитной организации в качестве причины свёртывания деловой активности указывается ситуация вокруг Украины.

Телекомпания CNBC, которая сообщает об этом, приводит слова из заявления самого банка. В них говориться, что JP Morgan Chase не просто приостанавливает деятельность, а вообще не намерен создавать в России новый бизнес.

Впрочем, некоторые операции финансовая организация продолжит выполнять. Но связаны они будут с урегулированием обязательств перед клиентам и оказанию им поддержки на территории России.

JP Morgan Chase стало не первой крупной частной финансовой организацией, которая свернула свою деятельность в России после начала специальной военной операции в Донбассе. Ранее об уходе из страны заявил американский банк Goldman Sachs.