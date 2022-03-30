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Террористическая группировка «Азов» (запрещена в России) в Мариуполе не смогла ничего противопоставить новой тактике спецназа и морской пехоты ВС РФ. Подробности о ней рассказал портал «Военное обозрение».

Новые тактические приемы были задействованы для прорыва обороны националистических формирований неподалеку от реки Кальмиус. Сперва в дело пошли танки, которые мощными ударами подавили самые опасные огневые точки. После этого спецназ начал наступление сразу с нескольких направлений.

Такая тактика вынудила боевиков уйти на позиции на территорию завода «Азовсталь». Кроме того, она позволила заблокировать отступление неонацистов небольшими группами и их прорывы к многоэтажным зданиям.

По имеющейся в распоряжении портала информации, в Мариуполе сейчас осталось лишь 4000 боевиков националистических формирований из 14 тысяч.

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