8 марта голландские интернет-провайдеры заблокировали доступ к российским ресурсами «Спутник» и RT, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Уточняется, что речь идет о провайдерах T-Mobile, KPN и VodafoneZiggo. Их клиенты на территории Нидерландов теперь не смогут получить доступ к сайтам изданий RT и Sputnik News.

Напомним, что ранее каналы этих интернет-ресурсов на видеохостинге YouTube заблокировал поисковый гигант Google. Кроме того, под его блокировку попали все каналы российского телеведущего Владимира Соловьева. При этом сам он в ответ обвинил компанию в объявлении против него войны и анонсировал трансляцию на вечер, 8 марта.