читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал о двух гуманитарных коридорах из Мариуполя, которые открыли военнослужащие армии республики.

Он пояснил, что эти коридоры предназначены специально для жителей города, которые намереваются эвакуироваться. По одному из них можно уехать в Запорожскую область, а по другому – на территорию России.

По словам Басурина, на трассе Е58 жителям города ничего не угрожает, они могут безопасно эвакуироваться в любую из двух сторон. Коридоры будут действовать до 2 марта, за это время все желающие могут выехать из города.

Напомним, что ранее в Народной милиции ДНР сообщалось о планах полностью заблокировать Мариуполь до конца дня 1 марта. При этом ожидается ряд крупных провокаций в районе города, организованных ВСУ.

Вам может понравиться

Путин в разговоре с Макроном перечислил условия урегулирования конфликта на Украине

В ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно лишь в том случае, если Киев и Запад учтут интересы

Штраф за отсутствие техосмотра увеличился

С 1 марта в России вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, они предполагают, что штраф за отсутствие техосмотра вырастет до 2 тысяч рублей. Это касается

Президент Южной Кореи призвал Японию признать преступления прошлого и раскаяться

Южная Корея должна сотрудничать с Японией, преодолев «проблемы прошлого», заявил президент Мун Чжэ Ин в своей речи по поводу годовщины восстания против японской оккупации, которое произошло в 1919 году. По
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 марта – ясно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 1 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 марта – переменная облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 марта – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 1 марта – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 1 марта – ясно, до -2 °C | Армавир: погода, 1 марта – пасмурно, до 9 °C |