Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин рассказал о двух гуманитарных коридорах из Мариуполя, которые открыли военнослужащие армии республики.

Он пояснил, что эти коридоры предназначены специально для жителей города, которые намереваются эвакуироваться. По одному из них можно уехать в Запорожскую область, а по другому – на территорию России.

По словам Басурина, на трассе Е58 жителям города ничего не угрожает, они могут безопасно эвакуироваться в любую из двух сторон. Коридоры будут действовать до 2 марта, за это время все желающие могут выехать из города.

Напомним, что ранее в Народной милиции ДНР сообщалось о планах полностью заблокировать Мариуполь до конца дня 1 марта. При этом ожидается ряд крупных провокаций в районе города, организованных ВСУ.