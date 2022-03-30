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Ситуация в Николаевской области остается «стабильно плохой», заявил губернатор украинского региона Виталий Ким. Он провел пресс-конференцию, на которой отметил, что встреча в Стамбуле так и не привела к требуемым результатам.

По словам Кима, удар ракетой «Калибр» по зданию николаевской облгосадминистрации, нанесенный во вторник, сопровождался усилением присутствия войск РФ на одном из фронтов рядом с областным центром. Российские подразделения стремительно наращивают силы, что может обеспечить им весомое преимущество перед обороняющимися формированиями ВСУ.

Напомним, что в результате ракетного удара по зданию николаевской ОГА, которое губернатор превратил в командный пункт ВСУ, были уничтожены скрывающиеся там военнослужащие. Видеозапись атаки ранее была опубликована в Сети.

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