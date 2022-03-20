Население Финляндии в последнее время изменило свое отношение к вступлению в Североатлантический альянс. Однако подача страной заявки сейчас может обострить ситуацию на европейском континенте, заявил глава государства Саули Ниинистё.

В интервью американскому изданию Financial Times он пояснил, что на первый взгляд кажется, что вступление в НАТО может одним махом решить те проблемы, которые возникли перед Финляндией. Но на самом деле это совсем не так.

Президент Финляндии считает, что подача заявки в Североатлантический альянс может спровоцировать еще большую эскалацию в Европе, поэтому имеет смысл отложить ее до лучших времен. Также Ниинистё заявил, что решение о вступлении в НАТО будет приниматься парламентом страны.