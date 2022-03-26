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Сейчас Финляндия должна думать не о вступлении в НАТО, а об обеспечении безопасности своих границ. Но решение принимать правительству, заявил финский лидер Саули Ниинистё. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Президент назвал два главных преимущества вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Первое из них – это возможность обрести имидж безопасного государства, а второе – превентивный эффект. Однако есть и минусы, заявил Ниинистё.

К ним относится весьма вероятное повышение напряженности на границе Финляндии с Россией, а также высокий риск ответных мер со стороны РФ. Именно поэтому правительство и граждане страны должны хорошо поразмыслить над всеми последствиями вхождения в состав НАТО. В качестве альтернативы Хельсинки может углубить сотрудничество с Вашингтоном и Стокгольмом, которое также повысит безопасность страны.

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  • Анна
  • 24.03.2022
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