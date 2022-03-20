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Германия и Голландия намерены отправить в Словакию зенитно-ракетные комплексы Patriot производства Соединенных Штатов, если та отдаст Киеву советские ЗРК С-300. Заявление об этом сделала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Она заявила, что данный вклад в настоящий момент является необходимым, так как безопасность Европы оказалась под угрозой. Благодаря американским ЗРК Словакия сможет защититься от возможных ракетных атак, а также обеспечить еще более надежную оборону стран Североатлантического альянса.

Германия собирается отправить в Словакию два ЗРК Patriot, а Голландия только один. Все комплексы будут развернуты уже к середине апреля. Они поставляются минимум на полгода, при необходимости этот срок будет продлен.

Напомним, что в США ранее призывали Братиславу передать имеющиеся на вооружении Словакии ЗРК С-300. Не исключено, что «Патриоты» будут отправлены в страну в качестве замены.

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